شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «سلامة للتأمين» توافق على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة سلامة للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الاجتماع الثاني والذي عُقد مساء يوم الخميس 2024/06/13.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت نتائج الاجتماع: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023.

وتتضمنت النتائج: الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024، والربع الأول من العام المالي 2025، وتخديد أتعابهم، وهما شركة كرو العالمية للمحاسبة، ومكتب برايس واتر هاوس كوبر.

