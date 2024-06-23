شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «السعودي الألماني الصحية» توافق على عدم توزيع أرباح نقدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد يوم الخميس 13 يونيو الحالي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين شركة آرنست يونغ وشركاهم محاسبون قانونيون مراجعا لحسابات الشركة من بين المرشحين، بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2024، والربع الأول من 2025، وتحديد أتعابه بمبلغ قدره 975 ألف ريال.

وشملت النتائج: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.

وتضمنت النتائج: المواقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب وترقيم مواد النظام لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

