شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «ريدان» توافق على تعديل سياسة وإجراءات العضوية بمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة ريدان الغذائية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد في يوم الخميس الموافق 13-06-2024م.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م .

وشملت النتائج: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلـس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م .

وتضمنت النتائج: الموافقة على تعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه) كمراجع لحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم السنوية للعام المالي 2024م والربع الأول من عام 2025م بأتعاب قدرها 375,000 ريال.

ومن ضمن النتائج: الموافقة على صرف مبلغ (1,784,930) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م

وشملت النتائج: الموافقة على سياسة ضوابط ومعايير المنافسة، والموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية، والموافقة على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

وتضمنت النتائج: الموافقة على لائحة عمل مجلس الإدارة، والموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، والموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

ووافقت الجمعية على قرار مجلس الإدارة بتعيين عادل شمس الدين صديقي ، (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه 14-05-2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 20-04-2025م خلفاً للعضو السابق فيصل سعد السبيعي (عضو مستقل).