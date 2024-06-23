شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «دله للخدمات الصحية» توافق على توزيع أرباح مرحلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة دله للخدمات الصحية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد في تمام الساعة 19:15من يوم الخميس الموافق 13/06/2024م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نتائج الجمعية تضمنت: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2023م.

وأضافت أن النتائج شملت: الموافقة على تعيين شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة.

وأفادت بأن التعيين لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه بمبلغ (1,540,000 ريال).

وتضمنت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024.

