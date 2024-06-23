شكرا لقرائتكم خبر عن العملات المشفرة تتراجع في يونيو وسط عزوف المستثمرين عن المخاطرة والان نبدء بالتفاصيل



وفاجأ سوق العملات المشفرة المعروف بتقلباته المستثمرين مرة أخرى بانخفاض كبير حيث تأثرت العملات الرئيسية مثل بيتكوين وإيثريوم بشكل أوضح. وتراجع سعر بيتكوين بنسبة 3٪ إلى 64680.44 دولارًا، وفقًا لمنصة "كوين ميتركيس"، وبذلك يكون قد انخفض إلى أقل من 65000 دولار للمرة الأولى منذ 16 مايو.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، انخفض إلى مستوى منخفض بلغ 64347.91 دولارًا. أما إيثريوم فخسرت 4% وتم تداولها عند 3401.37 دولارًا.

كما عانت العملات المشفرة الأخرى من انخفاضات أكبر، حيث انخفضت عملة الريبل إكس آر بي بنسبة 6٪ في حين انخفضت سولانا بنسبة 7٪ ودوجكوين 11%. الهروب من خسائر العملات المشفرة حول ذلك، قال ماركو جورينا الرئيس التنفيذي لشركة "جامبير إكستشاينج" :" في كثير من الأحيان عندما لا يعجب المتداولون بكيفية أداء الاقتصاد أو الأسواق فإنهم إما أولًا يبيعون بسعر مخفض لتقليل خسائرهم أو ثانيًا يخرجون من المراكز الأكثر خطورة وبعد خروجهم يقومون بالانتظار لحين زوال حالة عدم اليقين".

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وأضاف جورينا:"من المحتمل أن نشهد حدوث أحد هذين السيناريوهين أو كليهما حيث إن الظروف الاقتصادية في جميع أنحاء العالم تضعف والقضايا الجيوسياسية بعيدة عن الحل والأسواق أضعف خلال أشهر الصيف".

وتابع بأنه نظراً لهذه الأوضاع المضطربة فمن المرجح أن تكون التحركات مكافئة في اتجاه أو آخر على الأقل خلال الأشهر القليلة المقبلة في حين يبتعد العديد من الناس عن مكاتبهم في أيام العطلات ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية. مقاومة تراجع العملات المشفرة تحاول بيتكوين وسط مقاومة شديدة ألا تبتعد كثيرًا عن عتبة الــ70 ألف دولار منذ أن وصلت إلى الرقم القياسي في 14 مارس الماضي بــ 73,797.68 دولارًا.

واختبر هذا المستوى آخر مرة في بداية يونيو حيث انخفضت العملة بنسبة 4% خلال الشهر و 9% خلال الربع.

وفقًا لتحليل ـ"كريبتو كوانت" قد يكون الجانب السلبي لعملة

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تشير البيانات على أن المتداولين قاموا بخفض مايمتلكونه من العملات المشفرة منذ أن وصلت قيمة عملة البيتكوين إلى مستوى 70 ألف دولار في أواخر شهر مايو وما زالوا حتى الآن لا يقبلون على الشراء. لماذا تراجع سوق العملات المشفرة؟ يمكن تلخيص الأسباب وفق ما ذكر موقع كوين تريبيون في عدة أمور حيث ساهمت يعد جني الأرباح من قبل المستثمرين أحد الأسباب الرئيسية لهذا الانخفاض في وقت تطلعوا فيه إلى تأمين مكاسبهم بعد فترة من الارتفاع.

بالإضافة إلى ذلك، أدى صافي التدفقات الخارجة من صناديق بيتكوين المتداولة في الولايات المتحدة إلى زيادة الضغط الهبوطي على السوق. الدولار مقابل العملات المشفرة وكان العامل الحاسم الآخر هو ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي بسبب عدم اليقين السياسي وقد دفع هذا الوضع المتداولين إلى التحول إلى الدولار وبالتالي إضعاف سعر عملة البيتكوين التي ترتبط تقليديًا بعلاقة عكسية مع العملة الأمريكية.

كما أثرت التصريحات الأخيرة التي ألقاها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (FED) على سوق العملات المشفرة. الدمام - شريف احمد - انخفض سعر عملة بيتكوين تزامنًا مع تراجع سوق العملات المشفرة الأوسع نطاقاً وسط مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وانخفاض السيولة في الصيف، إضافة إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة، فيما يظهر أن عاصفة جديدة تتكون حالياً وقد تهز سوق العملات المشفرة خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفق ما ذكر موقع كوين تريبيون.وفاجأ سوق العملات المشفرة المعروف بتقلباته المستثمرين مرة أخرى بانخفاض كبير حيث تأثرت العملات الرئيسية مثل بيتكوين وإيثريوم بشكل أوضح. وتراجع سعر بيتكوين بنسبة 3٪ إلى 64680.44 دولارًا، وفقًا لمنصة "كوين ميتركيس"، وبذلك يكون قد انخفض إلى أقل من 65000 دولار للمرة الأولى منذ 16 مايو.وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، انخفض إلى مستوى منخفض بلغ 64347.91 دولارًا. أما إيثريوم فخسرت 4% وتم تداولها عند 3401.37 دولارًا.كما عانت العملات المشفرة الأخرى من انخفاضات أكبر، حيث انخفضت عملة الريبل إكس آر بي بنسبة 6٪ في حين انخفضت سولانا بنسبة 7٪ ودوجكوين 11%.حول ذلك، قال ماركو جورينا الرئيس التنفيذي لشركة "جامبير إكستشاينج" :" في كثير من الأحيان عندما لا يعجب المتداولون بكيفية أداء الاقتصاد أو الأسواق فإنهم إما أولًا يبيعون بسعر مخفض لتقليل خسائرهم أو ثانيًا يخرجون من المراكز الأكثر خطورة وبعد خروجهم يقومون بالانتظار لحين زوال حالة عدم اليقين".اقرأ أيضاً: بتكوين تخسر 4% من سعرها في 24 ساعة بعد نشر تقرير الوظائف الأمريكيوأضاف جورينا:"من المحتمل أن نشهد حدوث أحد هذين السيناريوهين أو كليهما حيث إن الظروف الاقتصادية في جميع أنحاء العالم تضعف والقضايا الجيوسياسية بعيدة عن الحل والأسواق أضعف خلال أشهر الصيف".وتابع بأنه نظراً لهذه الأوضاع المضطربة فمن المرجح أن تكون التحركات مكافئة في اتجاه أو آخر على الأقل خلال الأشهر القليلة المقبلة في حين يبتعد العديد من الناس عن مكاتبهم في أيام العطلات ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.تحاول بيتكوين وسط مقاومة شديدة ألا تبتعد كثيرًا عن عتبة الــ70 ألف دولار منذ أن وصلت إلى الرقم القياسي في 14 مارس الماضي بــ 73,797.68 دولارًا.واختبر هذا المستوى آخر مرة في بداية يونيو حيث انخفضت العملة بنسبة 4% خلال الشهر و 9% خلال الربع.وفقًا لتحليل ـ"كريبتو كوانت" قد يكون الجانب السلبي لعملة البيتكوين محدودًا أي أن المخاطر الهبوط الكبرى ليست مرجحة ولكن هناك القليل من الأدلة على الزخم الصعودي في الوقت الحالي أي أن العملة قد لاتقفز القفزات المأمولة.اقرأ أيضاً: «بتكوين» و«إيثريوم» تختبران مستويات جديدة وسط تقلبات سوقيةتشير البيانات على أن المتداولين قاموا بخفض مايمتلكونه من العملات المشفرة منذ أن وصلت قيمة عملة البيتكوين إلى مستوى 70 ألف دولار في أواخر شهر مايو وما زالوا حتى الآن لا يقبلون على الشراء.يمكن تلخيص الأسباب وفق ما ذكر موقع كوين تريبيون في عدة أمور حيث ساهمت يعد جني الأرباح من قبل المستثمرين أحد الأسباب الرئيسية لهذا الانخفاض في وقت تطلعوا فيه إلى تأمين مكاسبهم بعد فترة من الارتفاع.بالإضافة إلى ذلك، أدى صافي التدفقات الخارجة من صناديق بيتكوين المتداولة في الولايات المتحدة إلى زيادة الضغط الهبوطي على السوق.وكان العامل الحاسم الآخر هو ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي بسبب عدم اليقين السياسي وقد دفع هذا الوضع المتداولين إلى التحول إلى الدولار وبالتالي إضعاف سعر عملة البيتكوين التي ترتبط تقليديًا بعلاقة عكسية مع العملة الأمريكية.كما أثرت التصريحات الأخيرة التي ألقاها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (FED) على سوق العملات المشفرة.