شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ«مسك للكابلات» توقع عقدا في الإمارات بـ225 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) العقد النهائي للشركة التابعة لها بدولة الإمارات العربية (مسك - رأس الخيمة) مع شركة المشروع المشترك الذي يضم شركة الإنشاءات البترولية الوطنية وشركة سايبم إس. بي. إيه.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن العقد قد أرسي على الشركة بتاريخ 30 مايو الماضي، لتوريد منتجات متنوعة بقيمة 60 مليون دولار، ما يعادل 225 مليون ريال.

وتحتوي بنود الاتفاقية على عدد من الشروط والأحكام التي تنظم عملية التوريد وكميات التوريد.

وتمتد فترة التوريد الخاصة بالاتفاق لمدة 18 شهرا تبدأ من تاريخ توقيع العقد.

وبحسب الشركة لا يعتبر العقد حصريا لشركة مسك، إذ يحق لشركة المشروع المشترك تعيين موردين آخرين على نفس قيمة العقد.

ونوهت بصعوبة تحديد قيمة العقد بدقة، مشيرة إلى أنه سيتم الاعتراف بالإيراد وصافي الدخل بناء على جداول التوريد المستلمة من شركة المشروع المشترك.

وأشارت إلى أنه لا يمكن قياس الأثر المالي بدقة نظرا لأن العقد غير حصري وسيتم الإعلان عن الأثر المالي لاحقاً وعن أي تطورات جوهرية بهذا الخصوص في حينه.