شكرا لقرائتكم خبر عن «صدق» تقدم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قدمت الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) ملف طلب الموافقة على تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية وذلك يوم الخميس بتاريخ 07/12/1445هـ الموافق 13/06/2024م.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول بتاريخ 20/11/1445هـ الموافق 28/05/2024م بخصوص توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثَم زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية.
وقالت الشركة إن تخفيض رأس المال بقيمة 265 مليون ريال.
وأضافت أن تخفيض رأس المال يخضع للموافقات النظامية ذات العلاقة، بما يشمل موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.
ونوهت بإعلان أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص حال توفرها.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول بتاريخ 20/11/1445هـ الموافق 28/05/2024م بخصوص توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثَم زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية.
وقالت الشركة إن تخفيض رأس المال بقيمة 265 مليون ريال.
وأضافت أن تخفيض رأس المال يخضع للموافقات النظامية ذات العلاقة، بما يشمل موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.
ونوهت بإعلان أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص حال توفرها.