شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «صدق» توافق على انتخاب 10 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الـ38 (الاجتماع الثاني) والذي عقد يوم الخميس 13 يونيو الحالي، بعد ساعة من الاجتماع الأول الذي لم ينعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، اليوم، تضمنت نتائج الاجتماع: الموافقة على تعيين شركة حلول كرو للاستشارات المهنية مراجعا لحسابات الشركة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024، والربع الأول من 2025، وتحديد أتعابه بمبلغ 245 ألف ريال.
وشملت النتائج: الموافقة على انتخاب مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة المقبلة التي تبدأ بتاريخ 1 يناير 2025، ومدتها 3 سنوات، تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2027.
والأعضاء هم: إبراهيم الحميضي، وأحمد الكنهل، وأحمد المحسن، وبندر الحميضي، وصالح الشريم، وعبدالإله العساكر، وعلي الذروي، وعمر الناصر، وناصر الفرهود، وسعيد الزهراني.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، اليوم، تضمنت نتائج الاجتماع: الموافقة على تعيين شركة حلول كرو للاستشارات المهنية مراجعا لحسابات الشركة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024، والربع الأول من 2025، وتحديد أتعابه بمبلغ 245 ألف ريال.
وشملت النتائج: الموافقة على انتخاب مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة المقبلة التي تبدأ بتاريخ 1 يناير 2025، ومدتها 3 سنوات، تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2027.
والأعضاء هم: إبراهيم الحميضي، وأحمد الكنهل، وأحمد المحسن، وبندر الحميضي، وصالح الشريم، وعبدالإله العساكر، وعلي الذروي، وعمر الناصر، وناصر الفرهود، وسعيد الزهراني.