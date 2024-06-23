بعد إجازة العيد.. مؤشر سوق الأسهم يفتتح جلسة اليوم مرتفعا 1.6%



وبدأت إجازة عيد الاضحى بنهاية اليوم الخميس 07/12/1445 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 13/06/2024 م.

واستؤنفت التداولات بعد الإجازة اليوم الأحد 17/12/1445 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 23/06/2024 م.

وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، التعاملات في آخر الجلسات قبل إجازة عيد الأضحى على انخفاض بنسبة بنسبة 1.3%، عند 11498 نقطة، وبتداولات بلغت 11.011 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 403.326 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.128 تريليون ريال.وانخفضت أسهم 165 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 62، من بين 238 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، رسن، وتالكو، وإم آي إس، والكابلات السعودية، وتشب، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، سماسكو، وأكوا باور، ومياهنا، وسبكيم العالمية، ومجموعة صافولا، الأكثر انخفاضا.