شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إجازة العيد.. مؤشر سوق الأسهم يفتتح جلسة اليوم مرتفعا 1.6% والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استهل مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، أولى جلسات اليوم الأحد، بعد إجازة العيد على ارتفاع بنسبة 1.6%، عند 11685 نقطة، وبتداولات بلغت 272.914 مليون ريال.
ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 10.394 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 9.948 تريليون ريال
وكانت أسهم شركات، رسن، والباحة، وأكوا باور، وتالكو، ومسك، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، أسمنت القصيم، والأهلي ريت1، وتشب، والسعودي الألماني الصحية، وسيكو السعودية ريت، الأكثر انخفاضا.
وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، التعاملات في آخر الجلسات قبل إجازة عيد الأضحى على انخفاض بنسبة بنسبة 1.3%، عند 11498 نقطة، وبتداولات بلغت 11.011 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 403.326 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.128 تريليون ريال.
وانخفضت أسهم 165 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 62، من بين 238 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
وكانت أسهم شركات، رسن، وتالكو، وإم آي إس، والكابلات السعودية، وتشب، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، سماسكو، وأكوا باور، ومياهنا، وسبكيم العالمية، ومجموعة صافولا، الأكثر انخفاضا.
ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 10.394 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 9.948 تريليون ريال
ارتفاع أسهم 158 شركةارتفعت أسهم 158 شركة في مستهل تعاملات اليوم، بينما انخفضت 39، من بين 238 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
وكانت أسهم شركات، رسن، والباحة، وأكوا باور، وتالكو، ومسك، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، أسمنت القصيم، والأهلي ريت1، وتشب، والسعودي الألماني الصحية، وسيكو السعودية ريت، الأكثر انخفاضا.
وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، التعاملات في آخر الجلسات قبل إجازة عيد الأضحى على انخفاض بنسبة بنسبة 1.3%، عند 11498 نقطة، وبتداولات بلغت 11.011 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 403.326 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.128 تريليون ريال.
وانخفضت أسهم 165 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 62، من بين 238 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
وكانت أسهم شركات، رسن، وتالكو، وإم آي إس، والكابلات السعودية، وتشب، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، سماسكو، وأكوا باور، ومياهنا، وسبكيم العالمية، ومجموعة صافولا، الأكثر انخفاضا.
وبدأت إجازة عيد الاضحى بنهاية اليوم الخميس 07/12/1445 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 13/06/2024 م.
واستؤنفت التداولات بعد الإجازة اليوم الأحد 17/12/1445 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 23/06/2024 م.