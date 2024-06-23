سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 23-6-2024 فى البنوك

ننشر سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 23-6-2024، بالبنوك المصرية، مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 157.1 جنيه للشراء و156.1 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

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