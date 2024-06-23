شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: 2.5 تريليون جنيه قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى فى 11 شهرا والان مع تفاصيل الخبر

613 مليار جنيه قيمة معاملات التحصيل الإلكتروني للضرائب بنسبة نمو 16% عن العام المالي الماضي

نمو المتحصلات الإلكترونية للجمارك بنسبة 38٪ بقيمة 284 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي الماضى

60 مليار جنيه قيمة خدمة التحصيل من خلال ماكينات التحصيل الإلكتروني الحكومية «GPOS»

زيادة المتحصلات عبر «مدفوعة المواطن» بالقطاع المصرفي بنسبة 38٪ بقيمة 61,4 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي الماضى

نمو قيمة خدمة الدفع الإلكتروني للموردين بنسبة 14٪ لتبلغ 1.1 تريليون جنيه

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الشمول المالى يُعد إحدى الركائز الأساسية للنمو والتحول للاقتصاد الرقمي، وقد بذلت الدولة جهودًا ملموسة خلال العقد الماضي فى مجال المدفوعات الرقمية، موضحًا أن مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي لوزارة المالية الذى يقدم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي لجمهور المتعاملين مع الخدمات الحكومية على العديد من القنوات الإلكترونية منذ بداية مايو 2019، حقق معدلات تشغيل «جيدة جدًا» خلال الفترة من يوليو 2023 حتى مايو 2024، حيث بلغت قيمة خدمات «الدفع والتحصيل الإلكتروني» 2.5 تريليون خلال أول 11 شهرًا من العام المالى الحالى، مقارنة بـ 2.1 تريليون جنيه خلال ذات الفترة من العام المالي الماضي، موضحًا أن معدل نمو خدمة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة «المرتبات» بلغ 24٪؜ بقيمة 299.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 242.2 مليار جنيه عن ذات الفترة في العام المالي الماضي، وقد ارتفعت أيضًا قيمة خدمة الدفع الإلكتروني للموردين بنسبة ١٤٪ لتبلغ 1.1 تريليون جنيه مقارنة بنحو989.8 مليار جنيه عن ذات الفترة العام المالي الماضي.

أشار الوزير، إلى أن المتحصلات الإلكترونية للجمارك شهدت نموًا بنسبة 38٪ بقيمة284.3 مليار جنيه فى الفترة من يوليو 2023 حتى مايو 2024 مقارنة بنحو 205.8 مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضى، لافتًا إلى أن هناك استقرارًا في السداد الإلكتروني من خلال قنوات التحصيل المتعددة للضرائب، حيث سجلت قيمة معاملات التحصيل الالكتروني للضرائب نحو 613.1 مليار جنيه بنسبة نمو 16% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، وهناك زيادة ملحوظة في معدلات إقبال المواطنين على سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال «مدفوعة المواطن» بالقطاع المصرفى بنسبة 38٪؜، حيث بلغت قيمة خدمة التحصيل من خلال «مدفوعة المواطن» فى أول11 شهرًا من العام المالي الحالي 61.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 44.4 مليار جنيه، وقد زادت قيمة خدمة التحصيل عبر ماكينات التحصيل الإلكتروني الحكومية «GPOS» بنسبة 31٪، حيث بلغت 60.8 مليار جنيه مقارنة بـ46.3 مليار جنيه عن ذات الفترة العام المالى الماضي.

قال محمد فؤاد، رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، إن قيمة التحصيل من خلال بوابة السداد الإلكترونية الحكومية على الإنترنت خلال الفترة من يوليو 2023 حتى مايو 2024، شهدت نموًا بنسبة 78٪، حيث بلغت أكثر من مليار جنيه، مقارنة بـ 600 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، وهناك توسع كبير في خدمات التحصيل الإلكتروني من خلال شركات التحصيل المتكاملة مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي حيث حققت زيادة بنسبة 51٪، لتبلغ قيمة متحصلاتها الحكومية نحو1.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضى.

أشار رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، إلى أنه نظرًا لطبيعة التطورات التكنولوجية المتسارعة خاصة فى مجال التكنولوجيا المالية وفي إطار متابعة ورقابة التشغيل لكل منظومات التحول الرقمي بالوزارة؛ فإنه يجري بصفة مستمرة مراجعة إجراءات الحوكمة لهذه المنظومات مع إضافة إجراءات جديدة لتعزيز حوكمة الربط والتكامل بين مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، ومنظومة التحصيل الإلكتروني، وبين منظومة معلومات المالية العامة الحكومية «GFMIS» ومنظومة الفواتير الإلكترونية، وكذلك متابعة أعمال الوحدات الحسابية لزيادة تدقيق توزيع الإيرادات المحصلة على الأنواع والبنود المخصصة لها.



