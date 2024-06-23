شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأحد 23-6-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغول الأحد، 23 يونيو 2024 10:46 ص

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الأحد 23-6-2024 فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى سعر12.09 جنيه للشراء، و13.10جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.19جنيه للشراء 13.10جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى 12.09 جنيه للشراء. 13.10جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية 12.19جنيه للشراء. 13.10جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك مصر سعر الريال القطرى فى بنك مصر 12.12جنيه للشراء. 13.11جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي 12.18جنيه للشراء. 13.10جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني 12.17جنيه للشراء. 13.10جنيه للبيع.

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