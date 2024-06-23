شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إجازة عيد الأضحى.. سهم أرامكو يستهل جلسة اليوم على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيانات تداول، فإن إغلاق سهم أرامكو السعودية السابق وصل إلى 27.70 ريال، فيما كان السعر الأولى اليوم 28.20 ريال، بينما كان السعر الأدنى للسهم 28.05 ريال.

وبلغت عدد الصفقات على سهم شركة أرامكو السعوية، 9.753، بينما بلغ متوسط كمية الصفقة 523، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 5.098.210، في حين بلغت القيمة المتداولة 143.303.990 ريال.

وكانت شركة أرامكو السعودية، قد أعلنت، هيكل ملكية الشركة الجديد، وفقًا للتخصيص النهائي للطرح المسوق بالكامل لـ 1.545 مليار سهم، والذي جرى بموجبه تخصيص غالبية الأسهم المخصصة لشريحة المؤسسات المكتتبة في الطرح لمستثمرين خارج المملكة، بتاريخ 9 يونيو 2024م.

ووفقا لبيان الشركة، فإن المستثمرين من المؤسسات الدولية يمتكلون نحو 0.73% من الأسهم المصدرة، فيما يمتك المستثمرين من المؤسسات المحلية نحو 0.89%، بينما يمتلك الأفراد نحو 0.76%.

وبحسب البيان، تشكّل نسبة ملكية باقي المساهمين في الشركة، بما في ذلك حكومة المملكة حوالي 97.62% من الأسهم المُصدرة.

ويشمل المستثمرون من المؤسسات الدولية والمحلية المؤسسات التي قامت بشراء أسهم في الشركة من خلال الطرح العام الأولي أو الطرح أو من خلال شراء أسهم مباشرة من خلال السوق بعد إتمام الطرح العام الأولي.

ويتضمن المستثمرون الأفراد الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص من ذوي الملاءة المالية العالية «باستثناء التنفيذيين وأعضاء مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، وغيرهم من الأشخاص الذين عادة ما يعتبرون من الأشخاص المطلعين»، الذين قاموا بشراء أسهم في الشركة من خلال الطرح أو من خلال شراء أسهم مباشرة من خلال السوق بعد إتمام الطرح العام الأولي.

وبالنسبة لملكية باقي أسهم الشركة، فهي تشمل: الأسهم المملوكة من الحكومة، والأسهم التي اشترتها الشركات المملوكة من الحكومة أو التابعة أو المرتبطة بالحكومة، أو الأسهم التي تم تحويلها لها.

وتتضمن ملكية باقي أسهم شركة أرامكو: الأسهم المملوكة من قبل التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، وغيرهم من الأشخاص الذين عادة ما يعتبرون من الأشخاص المطلعين، إضافة إلى 163.758.663 سهمًا مملوكة كأسهم خزينة.

وكانت شركة أرامكو السعودية قد طرحت طرحا عاما ثانويا في 2 يونيو الحالي لنحو 1.545 مليار سهم للاكتتاب، تمثل نحو 0.64% من أسهم الشركة. الدمام - شريف احمد - افتتح سهم أرامكو السعودية جلسات اليوم الأحد في سوق الأسهم السعودية، بعد إجازة عيد الأضحى على ارتفاع بنسبة 1.4%، ليصل إلى 28.10 ريال.ووفقا لبيانات تداول، فإن إغلاق سهم أرامكو السعودية السابق وصل إلى 27.70 ريال، فيما كان السعر الأولى اليوم 28.20 ريال، بينما كان السعر الأدنى للسهم 28.05 ريال.وبلغت عدد الصفقات على سهم شركة أرامكو السعوية، 9.753، بينما بلغ متوسط كمية الصفقة 523، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 5.098.210، في حين بلغت القيمة المتداولة 143.303.990 ريال.وكانت شركة أرامكو السعودية، قد أعلنت، هيكل ملكية الشركة الجديد، وفقًا للتخصيص النهائي للطرح المسوق بالكامل لـ 1.545 مليار سهم، والذي جرى بموجبه تخصيص غالبية الأسهم المخصصة لشريحة المؤسسات المكتتبة في الطرح لمستثمرين خارج المملكة، بتاريخ 9 يونيو 2024م.ووفقا لبيان الشركة، فإن المستثمرين من المؤسسات الدولية يمتكلون نحو 0.73% من الأسهم المصدرة، فيما يمتك المستثمرين من المؤسسات المحلية نحو 0.89%، بينما يمتلك الأفراد نحو 0.76%.وبحسب البيان، تشكّل نسبة ملكية باقي المساهمين في الشركة، بما في ذلك حكومة المملكة حوالي 97.62% من الأسهم المُصدرة.ويشمل المستثمرون من المؤسسات الدولية والمحلية المؤسسات التي قامت بشراء أسهم في الشركة من خلال الطرح العام الأولي أو الطرح أو من خلال شراء أسهم مباشرة من خلال السوق بعد إتمام الطرح العام الأولي.ويتضمن المستثمرون الأفراد الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص من ذوي الملاءة المالية العالية «باستثناء التنفيذيين وأعضاء مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، وغيرهم من الأشخاص الذين عادة ما يعتبرون من الأشخاص المطلعين»، الذين قاموا بشراء أسهم في الشركة من خلال الطرح أو من خلال شراء أسهم مباشرة من خلال السوق بعد إتمام الطرح العام الأولي.وبالنسبة لملكية باقي أسهم الشركة، فهي تشمل: الأسهم المملوكة من الحكومة، والأسهم التي اشترتها الشركات المملوكة من الحكومة أو التابعة أو المرتبطة بالحكومة، أو الأسهم التي تم تحويلها لها.وتتضمن ملكية باقي أسهم شركة أرامكو: الأسهم المملوكة من قبل التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، وغيرهم من الأشخاص الذين عادة ما يعتبرون من الأشخاص المطلعين، إضافة إلى 163.758.663 سهمًا مملوكة كأسهم خزينة.وكانت شركة أرامكو السعودية قد طرحت طرحا عاما ثانويا في 2 يونيو الحالي لنحو 1.545 مليار سهم للاكتتاب، تمثل نحو 0.64% من أسهم الشركة.