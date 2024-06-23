«مساند»: 1 يوليو.. الإلزام بتحويل رواتب العمالة المنزلية الجديدة عبر المحافظ الرقمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

جددت منصة خدمات العمالة المنزلية في السعودية (مساند)، التأكيد على أنه اعتبارًا من تاريخ 1 يوليو 2024، سيتم بدء تطبيق خدمة تحويل رواتب العمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة للسعودية، عبر أيقونة «رواتب العمالة المنزلية» في المحافظ الرقمية المعتمدة.

وشددت على أنه يمكن لصاحب العمل فقط تحويل رواتب العمالة المنزلية، وذلك لتوفر بيانات العامل أو العاملة لديه، موضحة أن الخدمة تمكّن المستفيدين من تحويل راتب مقدم، أو الخصم، أو إعطاء سلفة أو زيادة شهرية على الراتب الأساسي، مشيرة إلى أن من مميزات تحويل الأجور عن طريق القنوات الإلكترونية: تقليل التعاملات النقدية، وتحسين بيئة العمل للعمالة المنزلية، وتسهيل عملية تسديد رواتب العمالة المنزلية، بسرعة وسهولة وموثوقية.

ونبّهت المنصة إلى أن الأجر الذي يجب على صاحب العمل الالتزام به هو الأجر المتفق عليه في عقد التوسط، ويُدفع في نهاية كل شهر هجري لعامل الخدمة المنزلية، ما لم يتفق الطرفان -كتابةً- على خلاف ذلك، مع الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تصدر بشأن حماية الأجور.

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