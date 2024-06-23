شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 23-6-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 يونيو 2024 11:33 ص

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 23-6-2024 أمام الجنيه المصرى في البنك الأهلى المصرى 48.36 للشراء، 48.46 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 48.36 جنيه للشراء، 48.46 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية، سجل 48.32جنيه للشراء، 47.42 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 47.63 جنيه للشراء، 47.77 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

47.63جنيه للشراء.

47.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.36 جنيه للشراء.

48.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.36جنيه للشراء.

48.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.32 جنيه للشراء.

48.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.36 جنيه للشراء.

48.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

48.38جنيه للشراء.

48.48 جنيه للبيع.