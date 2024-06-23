شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم.. البقرى من 320 جنيها للكيلو والضأن من 350 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شعبة القصابين في الغرفة التجارية بالقاهرة، عن تطورات أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق بعد انتهاء إجازة عيد الأضحي والتي تواصل استقرارها في الأسواق لجميع القطعيات والأصناف.

قالت الشعبة، إن أسعار اللحوم "العجالي" استقرت بين 320 و 420 جنيها للكيلو حسب القطعية وكذلك حسب المنطقة السكنية، كما يختلف السعر وفق المحافظات المختلفة إذ يختلف السعر من محافظة إلى أخرى.

واستعدت الأسواق على مدار آخر أسبوعين بقوة لعيد الأضحى المبارك لعام 2024 بضخ كميات كبيرة سواء لدى الجزارين بالقطاع الخاص أو من خلال المنافذ الحكومية المختلفة سواء أمان أو منافذ الخدمة الوطنية.

وتسجل اللحوم في بعض المنافذ بمناطق متفرقة أسعار متفاوتة وتراوح سعر الكيلو بين 290 إلى 300 جنيه في منافذ أمان، ويصل إلى 320 جنيها، وبعض القطعيات في المنافذ الحكومية بسعر 330 جنيها، بحسب بيانات شعبة القصابين.

وكشفت شعبة القصابين، عن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.

ويشهد سوق اللحوم استقرار ملحوظ في الأسعار خلال الفترة الحالية، مع ضخ معروض كبير في الأسواق عبر المنافذ والشوادر المختلفة من أجل المساهمة في ضبط الأسعار.