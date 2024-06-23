شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية رجال أعمال إسكندرية والتمثيل التجارى يناقشان زيادة الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

نظمت جمعية رجال أعمال إسكندرية، برئاسة محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، لقاء مع مكتب التمثيل التجاري المصري، استضافت فيه كلٌ من، باسم فاروق، وزير مفوض تجاري، ونسرين وحيش، وزير مفوض تجاري، بتنسيق من مصطفى هيكل، رئيس لجنة التصدير في الجمعية، وبحضور لفيف من الأعضاء، وذلك لمُناقشة سُبل الاستفادة من نُظم المعلومات المُتاحة لدى المفوض التجارى لدعم الصادرات المصرية، وعقد الاتفاقات الدولية.

وأشار باسم فاروق، وزير مفوض تجاري، إلى توفير قواعد بيانات الشركات الأجنبية المُعتمدة والفُرص التجارية المُتاحة خاصةً في الأسواق الإفريقية، والصينية، فضلاً عن تقديم معلومات حوّل المُنتجات المطلوبة هناك، يأتي هذا تزامُنًا مع رفع جودة المُنتج المصرى والذي بدوٌره يُحقق زيادة في نسبة الصادرات تتراوح ما بين 20% إلى 30%.

وأوضح أن هذا بدوّره يفتَّح المجال أمام المُستثمرين المصريين لزيادة الصفقات التجارية الموّثقة لدى المفوضية، بما يسهَّم في توفير العُملة الصعبة، إذ يُعد هذا نجاحًا يُحسَّب للمفوضية. في السياق نفسه، أكد فاروق، أن حماية المُصدرين من تلاعٌب الجِهات المستوردة تُعتبر واحدة من الأولويات العاجلة، إلى جانب سعي المفوضية لوضع بروتوكولات للسياحة العلاجية.

ومن جانبه، أوضح محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، ضرورة وضع قائمة بأنواع الصناعات القابلة للتوّسع في طاقتها الإنتاجية، يأتي هذا وفقًا لاحتياجات الأسواق العربية والإفريقية والأوربية، من خلال تحديد خطط استراتيجية من قِبل المفوضية والمُصدريين المصريين.

كما اقترح هنو، إصدار نشرة إلكترونية دورية من المفوضية التجارية لمُجتمع الأعمال مُحدّثةً بكافة المعلومات عن الاتفاقيات الاقتصادية والخدمات التي توفرها المفوضية، بما يسهَّم بدوره في تعزيز مناخ الأعمال.

واتفق الجانبان على استمرار التواصل باستقبال المفوضية لاستفسارات المُصدرين؛ سعيًا منها لتحقيق التسهيلات التصديرية، إضافةً إلى الترويج للفُرص المُتاحة.