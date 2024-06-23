شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.3% بمنتصف التعاملات وسط تداولات ضعيفة والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات ضعيفة تجاوزت 900 مليون جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 26760 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.32% ليصل إلى مستوى 32810 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.34% ليصل إلى مستوى 11569 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.81% ليصل إلى مستوى 6037 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.77% ليصل إلى مستوى 8707 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 2636 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: فتنس برايم للأندية الصحية، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، وأوراسكوم للاستثمار القابضة.

أعلنت شركتا مستشفى كليوباترا، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، شراء أسهم خزينة خلال جلسة يوم الخميس الماضي، إذ اشترت الأولى 200 ألف سهم، والثانية 15.5 ألف سهم.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والعامة لصناعة الورق-راكتا، والمالية والصناعية المصرية، وبالم هيلز للتعمير، والعالمية للاستثمار والتنمية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمطورون العرب القابضة عدد 138.4 ألف سهم، 1.6 مليون سهم، 20 سهمًا، 56.4 ألف سهم، 51.8 ألف سهم، مليون سهم، 230 ألف سهم، 11.5 ألف سهم، 6.4 مليون سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 3 ملايين سهم، فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي 51.5 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجارى الدولي- مصر (سي أي بي) 10 آلاف سهم.

أعلنت شركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، شراء المساهم عصام أحمد حسنين عطية عدد 11.5 ألف سهم بسعر 7.1 جنيه بقيمة إجمالية 81.5 ألف جنيه لترتفع نسبة المساهم من 4.194% إلى 4.341%، ونفذت الصفقة من خلال شركة جراند انفستمنت لتداول الأوراق المالية.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة من 1 يناير وحتى 31 مارس 2024، وحققت شركة جنوب الوادي للأسمنت، صافي مبيعات بلغت 328.4 مليون جنيه مقابل 338.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023، وبلغ صافي الخسائر 46.3 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 37.1 مليون جنيه.

وحققت شركة آسيك للتعدين "اسكوم"، إيرادات من عقود مع العملاء بلغت 760 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 498.3 مليون جنيه، وبلغ صافي الخسائر 936.2 ألف جنيه مقارنة مع أرباح 66.6 مليون جنيه.

في سياق منفصل أعلنت شركة جيتكس للاستثمارات الصناعية والتجارية، عن تلقي عرضًا من إحدى أطراف المجموعة المرتبطة لشراء كامل الأسهم المملوكة للشركة في المجموعة الإنجيلزية "بيرد" والتي تمثل 98.15% من أسهم الشركة الإنجليزية، وسيتم انعقاد مجلس إدارة الشركة في أقرب وقت ممكن لدراسة العرض وتعيين مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لأسهم الشركة الإنجليزية.