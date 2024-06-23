شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يعقد اجتماعاً موسعاً بمركز التحكم القومى للغاز بجاسكو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروة الغولالأحد، 23 يونيو 2024 12:28 م
عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً موسعاً فى مركز التحكم القومى للغاز بشركة جاسكو لمتابعة العملية التشغيلية فى ضوء الموجة الحارة التى تشهدها البلاد وترتب عليها زيادة كبيرة فى الاستهلاكات ، وتم خلال الإجتماع استعراض سيناريوهات العمل المختلفة فى ضوء الموجة الحارة وكيفية مواجهتها.
وحضر الإجتماع المهندس يس محمد الرئيس التنفيذى للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو والمهندس محمود ناجى وكيل الوزارة للنقل والتوزيع والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمد مرزوق نائب رئيس جاسكو لعمليات الشبكات والمهندس أحمد عبد الرحمن مساعد رئيس جاسكو لعمليات الشبكات.
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