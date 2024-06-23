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عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً موسعاً فى مركز التحكم القومى للغاز بشركة جاسكو لمتابعة العملية التشغيلية فى ضوء الموجة الحارة التى تشهدها البلاد وترتب عليها زيادة كبيرة فى الاستهلاكات ، وتم خلال الإجتماع استعراض سيناريوهات العمل المختلفة فى ضوء الموجة الحارة وكيفية مواجهتها.

الأحد، 23 يونيو 2024 12:28 م

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يعقد اجتماعاً موسعاً بمركز التحكم القومى للغاز بجاسكو والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية