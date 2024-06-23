شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 23 يونيو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأحد 23 يونيو 2024، حيث سجل مستويات 3150 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر وهو نفس مستويات أسعار الذهب أمس.

أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3600 جنيه.

عيار 21 يسجل 3150 جنيها.

عيار 18 يسجل 2700 جنيه.

عيار 14 يسجل 2100 جنيه.

الجنيه الذهب 25200 جنيه.

توقعات أسعار الذهب

وخلال الفترة الماضية تأثر الذهب سلباً بإعلان البنك المركزى الصيني أنه توقف عن شراء الذهب فى شهر مايو الماضى، لينهى بذلك سلسلة من 18 شهر متتالية استمر خلالها فى شراء الذهب وزيادة احتياطاته.

إلا أن الذهب استطاع التماسك فوق المستوى 2300 دولار للأونصة، الأمر الذى يدل على وجود عوامل تدعم الذهب بشكل عام، وعلى رأسها ثقة الأسواق أن البنوك المركزية ستستمر فى مشتريات الذهب خلال هذا العام، إلى جانب الطلب على الملاذ الآمن الذى يتزايد تدريجياً مع اقتراب الانتخابات في العديد من الدول.