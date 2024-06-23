شكرا لقرائتكم خبر عن 85.24 دولار للبرميل.. تعرف على الأسعار العالمية للبترول اليوم والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الأحد الموافق 23-6-2024.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية اليوم الأحد تراجعت حيث انخفضت أسعار النفط الخام بحوالي 1% في إغلاق التعاملات في الأسواق نهاية الأسبوع الماضي، بفعل المخاوف من تأثر نمو الطلب العالمي على النفط بفعل قوة الدولار الأمريكي والأخبار الاقتصادية السلبية من بعض أنحاء العالم.

هذا وانخفضت الأسعار على الرغم من مؤشرات تحسن الطلب الأمريكي على النفط وانخفاض مخزونات الوقود مما ساعد على تعزيز أسعار الخام إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع في اليوم السابق.

وسجلت أسعار خام القياس العالمى برنت 85.24 دولار للبرميل.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.73 دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 82.81 دولار للبرميل.



