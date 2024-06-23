شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 2% اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

انخفاض أسهم 151 شركة

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نمو - السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع بنسبة 2%، ليصل إلى مستوى 11729 نقطة، وبتداولات بلغت 5.182 مليار ريال.ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 205.738 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 9.948 تريليون ريال.انخفضت أسهم 151 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 79، من بين 238 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، رسن، وأكوا باور، وسينومي ريتيل، والأبحاث والإعلام، والرياض، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، باتك، وعذيب للاتصالات، وسماسكو، وصدق، وثمار، الأكثر انخفاضا.وأغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.3%، عند 26825 نقطة، وبتداولات بلغت 22.939 مليون سهم.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.193 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 54.468 مليار ريال.وارتفعت أسهم 32 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 36، من بين 89 شركة مدرجة في السوق الموازية.