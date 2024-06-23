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شكرا لقرائتكم خبر عن "كهرباء مصر الوسطى" تعلن عن حاجتها لشغل 6 وظائف قيادية شاغرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالأحد، 23 يونيو 2024 03:30 م
أعلنت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس رأفت شمعة، عن حاجتها لشغل 6 وظائف قيادية شاغرة بعدد من القطاعات، وذلك وفقا للإعلان رقم 3 لسنة 2024 والوظائف كالاتي:
1- رئيس قطاع التحكم والوقايه والاتصالات.
2- مدير الإدارة العامة للتشغيل قطاع توزيع كهرباء الفيوم.
3- مدير الادارة العامه للتشغيل قطاع توزيع كهرباء المنيا شمال.
4- مدير الإدارة العامة لمشروعات الشبكات قطاعي المنيا.
5- مدير الإدارة العامة للمخازن بقطاعات المشتريات والمخازن.
6- مدير الإدارة العامة للوحدة الإدارية قطاع المنيا بقطاع الموارد البشرية.
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