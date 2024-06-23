شكرا لقرائتكم خبر عن "كهرباء مصر الوسطى" تعلن عن حاجتها لشغل 6 وظائف قيادية شاغرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان الأحد، 23 يونيو 2024 03:30 م

أعلنت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس رأفت شمعة، عن حاجتها لشغل 6 وظائف قيادية شاغرة بعدد من القطاعات، وذلك وفقا للإعلان رقم 3 لسنة 2024 والوظائف كالاتي: 1- رئيس قطاع التحكم والوقايه والاتصالات. 2- مدير الإدارة العامة للتشغيل قطاع توزيع كهرباء الفيوم. 3- مدير الادارة العامه للتشغيل قطاع توزيع كهرباء المنيا شمال. 4- مدير الإدارة العامة لمشروعات الشبكات قطاعي المنيا. 5- مدير الإدارة العامة للمخازن بقطاعات المشتريات والمخازن. 6- مدير الإدارة العامة للوحدة الإدارية قطاع المنيا بقطاع الموارد البشرية.





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