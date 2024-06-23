الاقتصاد

"كهرباء مصر الوسطى" تعلن عن حاجتها لشغل 6 وظائف قيادية شاغرة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن "كهرباء مصر الوسطى" تعلن عن حاجتها لشغل 6 وظائف قيادية شاغرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان

الأحد، 23 يونيو 2024 03:30 م

أعلنت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء برئاسة  المهندس رأفت شمعة، عن حاجتها لشغل 6 وظائف قيادية شاغرة بعدد من القطاعات، وذلك وفقا للإعلان رقم 3 لسنة 2024 والوظائف كالاتي:

1- رئيس  قطاع التحكم والوقايه والاتصالات.

2- مدير الإدارة العامة للتشغيل قطاع توزيع كهرباء الفيوم.

3- مدير الادارة العامه للتشغيل قطاع توزيع كهرباء المنيا شمال.

4- مدير الإدارة العامة لمشروعات الشبكات قطاعي المنيا.

5- مدير الإدارة العامة للمخازن بقطاعات المشتريات والمخازن.

6- مدير الإدارة العامة للوحدة الإدارية قطاع المنيا بقطاع الموارد البشرية.

797d8798-5742-478f-9143-7a484802fe88
 
91f0ece0-c549-4bca-873a-10d2cf185014
 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements