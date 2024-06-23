شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عجور: نستهدف إنتاج الألومنيوم الأخضر فى مصر لمضاعفة الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس محمود عجور، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أن مصانع مصر للألومنيوم في نجع حمادى في طريقها لإنتاج الألومنيوم الأخضر لأول مرة في مصر والمنطقة؛ مما يساهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات والتصدي للانبعاثات الضارة، وبالتالي حماية كوكب الأرض .

أضاف عجور لـ" الخليج 365" أن بداية مشروع إنتاج الألومنيوم الأخضر يرتبط بإنشاء محطة طاقة شمسية عملاقة للمصنع مع شركة سكاتك النرويجية، بقدرة 1 جيجا على مرحلتين كل مرحلة 500 ميجا ، لافتا أن تدشين تلك المحطة سيوفر الكثير على الشركة، وسيكون بداية إنتاج الالومنيوم الأخضر لأول مرة في مصر والمنطقة كلها بصورة كاملة من الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح محمود عجور أن مشروع تدشين محطة الطاقة الشمسية، يرجع إلى الدعم الكبير والمتواصل من الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام الذى تابعه مع المسؤولين النرويجيين والسفارة النرويجية بالقاهرة ومحافظ قنا؛ لضمان إنهاء الإجراءات سريعا ، وتوفير الأرض اللازمة للمشروع العملاق، الذى سينقل مصانع مصر للألومنيوم نقلة كبيرة ويضاعف الصادرات مستقبلا، خاصة أن الاتحاد الأوروبي، والعديد من دول العالم تربط الصادرات بأن تكون من مصادر خضراء غير ملوثة للبيئة في كل مراحل الإنتاج.



يشار أن الدكتور مهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، سبق واستقبل هيلدا كليمتسدال سفيرة مملكة النرويج لدى القاهرة، والوفد المرافق من شركة "سكاتك" النرويجية المتخصصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة والمستجدات الخاصة بمحطة الطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الكهرباء النظيفة اللازمة لتشغيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادي.

تناول الاجتماع متابعة مستجدات تنفيذ مشروع إقامة محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات لإنتاج الكهرباء لمجمع مصر للألومنيوم بنجع حمادي، والذي يجري تنفيذه بالشراكة مع شركة "سكاتك" النرويجية، حيث تمت مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بالمشروع ومن بينها اتفاقية شراء الطاقة والدراسات الاقتصادية والبيئية والتمويل والجداول الزمنية للتنفيذ والانتهاء من المرحلة الأولى بقدرة 500 ميجا نهاية العام المقبل وال500 ميجا الأخرى فى شهر يونيو عام 2026.



