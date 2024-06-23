شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى شركة الرياض مصر للاستثمار العقاري وإقبال كبير من الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت شركة الرياض مصر للاستثمار العقاري إيفينت حضره العديد من الشباب العاملين في مجال التسويق العقار ولاقي الإيفينت إقبالا كبيرا من الشباب المهتمين بمنظومة القطاع العقاري .

وقال حسام عبد الغني مدير عام الشركة فكرنا في عمل إيفينت مختلف للشباب العاملين في التسويق العقاري ويناسب التحديات والهدف منه هو تعليمي بالمقام الأول، وزيادة نسبة الوعي لدي العاملين في مجال التطوير والتسويق العقاري وأساليب البيع والدعاية والإعلان .

وأضاف عبد الغني حضر الإيفينت حوالي 1500 شخص وهو ما فاق توقعات الشركة في نسبة الحضور .

وقال باسم الشربيني الاستشاري المالي والتسويقي لشركة الرياض مصر إدارة الشركة فكرت في احتفالية طرح المشروع بشكل مختلف وهو المساعدة في تطوير القطاع الأهم في منظومة القطاع العقاري في مصر وهي شركات الوساطة العقارية وتطوير الفرق الموجودة.

وأضاف الشربيني تم اختيار فريق كبير من المتميزين لشرح التسويق وكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في عمله في التسويق .

وقال عبد الرحمن سليم القوانين الجديدة هي التسويق بالمكالمات وكان من المهم التعرف علي ألية وطرق التسويق الرقمي وهو ما تم شرحه للشباب في الإيفينت

وقال محمد إبراهيم إن الإيفينت هو أول ملتقي للتطوير العقاري يهدف الي تنمية رجل التسويق العقار بحضور مجموعة من المتميزين في التسويق العقاري وسيتم عمل ملتقيات اخري للشباب .



















































