شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة إيزي كاش للدفع الإلكترونى بـ106.3 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن صفقة على إيزي كاش للدفع الإلكتروني خلال جلسة تداول اليوم الأحد بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 408.4 ألف سهم بقيمة 106.3 مليون جنيه، وصفقة على شركة تنمية شرم الشيخ الجديدة-شارمنج شارم بحجم تداول 6647 سهم بقيمة 6.6 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 469.9 ألف سهم بقيمة 115.1 مليون جنيه عبر تنفيذ 23 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الخامسة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 44 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.837 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.035 مليار ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 87.5 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.73% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.81%، والعرب على 5.47%، واستحوذت المؤسسات على 23.29% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.7%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 106.5 مليون جنيه، 60.3 مليون جنيه، 119.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 9.1 مليون جنيه، 6.8 مليون جنيه، 270.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 27062 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.73% ليغلق عند مستوى 33267 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.40% ليغلق عند مستوى 11689 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 6103 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.98% ليغلق عند مستوى 8810 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.60% ليغلق عند مستوى 2677 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 6518 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1691 نقطة.