شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى: توقعات بزيادة حجم الاستثمار الأجنبى المباشر بمصر خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، معدلات نجاح البورصة المصرية في الأسواق العالمية، قائلا إن مصر سجلت رقمًا قياسيًا في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 9 مليارات 800 مليون دولار خلال عام 2023.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إن هناك توقعات بارتفاع حجم هذا النوع من الاستثمار خلال العام الجاري إلى مستويات قياسية سنتحدث في هذه الفقرة عن العوامل التي قد تصهم في زيادة هذه الاستثمارات.

وأضاف أن هناك عوامل رئيسية ساهمت في وصول حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 9 مليارات 800 مليون دولار خلال عام 2023، منها أن مصر من أولى الدول وأفضل الوجهات كسبب استثمارة مباشر.

وأشار إلى أهمية الصور الإصلاحية التي تجدها الدولة المصرية في كافة قطاعاتها والوضع السياسي للدولة التي ستصل إستثمارتها بها للبنية التحتية لتستوع طاقة المشروعات الكبري.