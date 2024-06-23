شكرا لقرائتكم خبر عن خصم فرق الاستهلاك بعداد الكهرباء مسبوق الدفع من 22 جنيها حتى 270 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 يونيو 2024 08:00 م

مع بداية فصل الصيف وزيادة معدلات استهلاك الكهرباء مقارنة بفصل الشتاء يبدأ العداد مسبوق الدفع فى خصم مبالغ مالية تسمي فرق شرائح الاستهلاك، حيث يتساءل العديد من المواطنين عن أسباب خصم مبالغ من 22 جنيها حتى 270 رغم عدم وجود أقساط مع بدء زيادة الأحمال.

”الخليج 365” يقدم لقرائه كل ما يريدون معرفته عن المبالغ المالية التى تخصم من رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع بشكل شهرى و تعتبر مقابل خدمة العملاء وفرق الاستهلاك أهم الرسوم التى تخصم عند شحن رصيد بالعداد مسبوق الدفع وهى كالآتي:

أولا: خصم قيمة فرق الاستهلاك وهى عبارة عن:

- يتم خصم 22 جنيها من الرصيد الموجود بالعداد عند تجاوز كمية الاستهلاك 100 كيلو وات ساعة.

- يتم خصم مبلغ 139 جنيها من رصيد العداد عند تجاوز كمية الاستهلاك 650 كيلو وات ساعة.

- يتم خصم مبلغ 270 جنيها من رصيد العداد عند تجاوز الاستهلاك 1000 كيلو وات ساعة.



ثانيا خصم مقابل خدمة العملاء من الرصيد الموجود بالعداد في نهاية الشهر و يتم حسابه كالاتى :

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( جنيه).

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (2 جنيه).

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (6 جنيهات).

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (11 جنيها).

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (15 جنيها).

6- الشريحة السادسة (اكثر من 650 حتي 1000) من صفر إلى 100 كيلو وات (25 جنيها).

7- الشريحة السابعة ما يزيد عن 1000 كيلو وات (40 جنيها).

8- المقرؤ صفر (9 جنيهات).

3- الرسوم والدمغات المقررة قانونا في نهاية الشهر