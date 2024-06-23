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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - البنك الدولي وافق على تمويل باكستان بـ 535 مليون دولار، للحد من الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، وتحسين قطاع الثروة الحيوانية في إقليم السند الجنوبي.

وذكر بيان صادر عن البنك الدولي، أنه سيتم توفير 400 مليون دولار في إطار المشروع الأول، وسيتم إنفاق الأموال على الحد من أضرار تغير المناخ في باكستان، وسيعمل على تحسين إنتاجية القطاع الزراعي.

وأضاف، بأن الغرض من الأموال هو حماية القطاع الزراعي من آثار تغير المناخ.

وأشار إلى أنه سيتم توفير 135 مليون دولار في إطار المشروع الثاني، الذي يهدف إلى تحسين قطاع الثروة الحيوانية في السند.