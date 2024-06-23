108 % نمو عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة منذ 2016

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس وفد المملكة في قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب لمجموعة العشرين G20YEA لعام 2024، الأمير فهد بن منصور ، تسجيل المملكة نموا بنسبة 108% في عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة منذ عام 2016، مشيرا إلى أنها احتلت المركز الأول في تمويل رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى تحقيق 50% من حصة السوق في المنطقة، مع تسجيل نمو سنوي بنسبة 33%.

وثمن الأمير فهد بن منصور في كلمته خلال القمة، التي أقيمت خلال الفترة من 12 إلى 16 يونيو، في مدينتي جويانيا وفلورينابلس بالبرازيل، الإنجازات البارزة التي حققتها المملكة في إنشاء بيئة تنظيمية محفزة لرواد الأعمال الشباب، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأضاف أن من أهم أهداف الرؤية هي دعم الشباب خاصة وأنهم يشكلون نسبة 70 % من المجتمع، مشددا على دور المرأة السعودية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وشملت المشاركة في جناح المملكة عدة جهات من القطاع الحكومي والخاص لاستعراض الجهود والخدمات المقدمة لرواد الأعمال والاستثمار في الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأعرب الوفد السعودي عن فخره بإبراز عدد من المشاريع المحلية الرائدة التي تعكس الهوية السعودية، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون مع الدول الأخرى في مجال ريادة الأعمال، وتبادل الأفكار، وخلق فرص استثمارية جديدة.

وشارك الوفد في عدة جلسات عامة واجتماعات ثنائية ركزت على تمكين رواد الأعمال واستكشاف فرص التعاون وتعزيز الشراكات المثمرة.

وتميزت مشاركة الوفد السعودي بتقديم ورش عمل بالتعاون مع الجهات المشاركة حول البيئة الريادية في المملكة وفرص الاستثمار والإقامة.

وأتاحت هذه الفعاليات للوفد السعودي فرصة لتبادل الخبرات مع قادة عالميين ضمن مجموعة العشرين، وتوقيع اتفاقيات شراكة متعددة، أبرزها توقيع اتفاقيات بين منصة نت زيرو مع شركات ومدن برازيلية مثل مدينة «جاتاي»، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وسيتم تنفيذ المبادرة السعودية في البرازيل تأكيدا على جودة ابتكارات المملكة التقنية وإمكانية نقلها إلى البرازيل ودول العالم. وتضمنت هذه الشراكة زراعة أول شجرة في البرازيل، والتي سجلت تقنيا لحساب الانبعاث الكربوني من شركة نت زيرو السعودية (إحدى شركات برنامج سدرة) أثناء المشاركة في القمة.

وعلى صعيد تعليم المرأة، تم توقيع اتفاقية بين مركز تدريب وتقييم الابتكار المعتمد من مركز الابتكار العالمية و اي دبليو البرازيلية والتي تعمل لتطوير بيئة ريادة الأعمال للمرأة عن طريق نقل المعرفة من قبل مسرعات الأعمال.

وتم توقيع اتفاقية استثنائية بين مبادرة اكسبنور وقادة منظمات أعضاء الدول في مجموعة العشرين لجذب وإشراك رواد الأعمال في معرض إكسبو والذي سيقام في اليابان في 2025 و إكسبو المملكة العربية السعودية في 2030.

وفي ختام القمة تم توقيع التوصيات التي سيتم رفعها لقادة دول مجموعة العشرين.

وتركزت هذه التوصيات على 5 محاور رئيسة حول نمو الاقتصاد، تسهيل الأعمال التجارية الدولية، تسريع التحول إلى الاقتصاد الدائري العالمي, تثقيف وتشجيع جيل جديد من رواد الأعمال والابتكار والرقمنة ومستقبل الأعمال.