إنشاء مجمع لإعادة تدوير النفايات البحرية والصناعية في ميناء جدة باستثمارات 30 مليونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة العامة للموانئ «موانئ»، وشركة إدارة خدمات البيئة العالمية المحدودة «ريڤايڤا» المملوكة من مجموعة سرك أمس، عقدا لإنشاء مجمع لإعادة تدوير النفايات البحرية والصناعية بميناء جدة الإسلامي، بقيمة استثمارية من قبل الشركة بـ30 مليون ريال، وبمساحة إجمالية تصل إلى 10 آلاف م2.

وجرى التوقيع من قبل رئيس الهيئة العامة للمو

انئ عمر حريري، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التدوير «سرك» المهندس زياد الشيحه، بحضور عدد من المسؤولين.

ويأتي العقد في إطار جهود «موانئ» لتعزيز الاستدامة البيئية، والحفاظ على سلامة البيئة البحرية، وبناء قطاع بحري مستدام؛ يعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ومبادرة الموانئ الخضراء، ويسهم المجمع الجديد في تعزيز الاستفادة من النفايات، وتحويلها إلى موارد ذات قيمة، وبناء اقتصاد دائري مزدهر في المملكة، من خلال تقديم حلول شاملة لإدارة النفايات وإعادة تدويرها، وكذلك خدمات الصيانة الصناعية، وتدوير المنتجات الثانوية، وخدمات النقل، بما يؤدي إلى تقليل حجم النفايات الناتجة إلى أدنى مستوى، وتحسين عمليات إدارة النفايات وحفظ البيئة.

ويعزز التعاون الاستراتيجي بين «موانئ» و»ريڤايڤا» من نجاح الجهود المبذولة لتحقيق أهداف إدارة النفايات في المملكة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، كما يزيد من إسهام القطاع الخاص في دعم عجلة التنمية الاقتصادية، وجعل ميناء جدة الإسلامي ضمن أفضل 10 موانئ عالميا.

يذكر أن «موانئ» تحرص على طرح مبادرات رائدة ترتبط ارتباطا مباشرا بمبادرة السعودية الخضراء التي تركز على تقليل الانبعاثات، والإشراف على أعمال مكافحة تغير المناخ، كما تعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوسيع نطاق العمل في هذا المجال، مما يعزز من الجاذبية التجارية لموانئ المملكة عالميا.

مجمع لإعادة تدوير النفايات البحرية والصناعية

الموقع ميناء جدة الإسلامي.

القيمة الاستثمارية 30 مليون ريال.

المساحة 10 آلاف م2.

الشركة المنفذة والمشغلة: شركة ريڤايڤا.

الأهداف: