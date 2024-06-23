شكرا لقرائتكم خبر مشروع نزل ريفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت أمانة المدينة أن الفرصة الاستثمارية تتضمن إنشاء وتشغيل مشروع النزل الريفي على كورنيش وادي العقيق.
وبينت الأمانة أن المشروع الذي يأتي بهدف دعم الاقتصاد المحلي بطريقة مستدامة ومبتكرة يقع على مساحة تبلغ 12277م2، ومدة تعاقد 25 سنة وفترة سماحة 30 شهرا من مدة استثمار العقد.
ودعت المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرصة الاستثمارية إلى الاطلاع على كراسة الشروط، وتقديم المستندات قبل الـ9 من شهر يوليو المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر مشروع نزل ريفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.