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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مشروع نزل ريفي طرحته أمانة المدينة المنورة، لإقامته على كورنيش وادي العقيق بالمدينة المنورة.وأوضحت أمانة المدينة أن الفرصة الاستثمارية تتضمن إنشاء وتشغيل مشروع النزل الريفي على كورنيش وادي العقيق.

وبينت الأمانة أن المشروع الذي يأتي بهدف دعم الاقتصاد المحلي بطريقة مستدامة ومبتكرة يقع على مساحة تبلغ 12277م2، ومدة تعاقد 25 سنة وفترة سماحة 30 شهرا من مدة استثمار العقد.

ودعت المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرصة الاستثمارية إلى الاطلاع على كراسة الشروط، وتقديم المستندات قبل الـ9 من شهر يوليو المقبل.