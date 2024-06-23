شكرا لقرائتكم خبر التقديم على برامج حديثي التخرج «بناء الكفاءات وأمين» مستمر حتى 29 يونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستمر التقديم على برامج حديثي التخرج (برنامج أمين - برنامج بناء الكفاءات)، حتى 29 يونيو الجاري، إذ يستهدف الحاصلين على درجتي البكالوريوس والماجستير في أكثر من 30 تخصصا جامعيا.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن البرامج تقدم لعام واحد، وتركز خلال هذه المدة على جانب بناء وتنمية القدرات المعرفية والتطبيقية للمتدربين في أساسيات العلوم الزكوية والضريبية والجمركية، مؤكدة أنها تحرص خلال هذه البرامج على استقطاب الكفاءات المميزة من حديثي التخرج من الجامعات السعودية والعالمية، للانضمام لبرامج نوعية تسهم في إثراء مهاراتهم العلمية والعملية، وتتيح لهم فرصة التطبيق العملي في بيئة عمل متكاملة، تمكنهم من إتقان المهارات المهنية والعلوم الجمركية المناسبة.

وأضافت الهيئة، بأن برنامج «أمين» يستهدف الخريجين الحاصلين على درجة البكالوريوس لتدريبهم في مساري التفتيش الجمركي ومسار الوسائل الحية (K9). في حين يستهدف برنامج «بناء الكفاءات» النخبة من خريجي الجامعات السعودية والعالمية الحاصلين على درجتي البكالوريوس والماجستير.

وحددت هيئة «الزكاة والضريبة والجمارك» اشتراطات الانضمام في البرنامجين، أبرزها أن يكون المتقدم/ ـة حاصلا على شهادة البكالوريوس لبرنامج أمين، بمعدل لا يقل عن 2.8 من 4 أو 3.5 من 5، ومؤهل البكالوريوس أو الماجستير لبرنامج بناء الكفاءات، بمعدل لا يقل عن 3.2 من 4 أو 4 من 5، وألا يكون المتقدم/ـة على رأس العمل في أي وظيفة، أو لديه/ـا ارتباط ببرامج دراسية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يزيد عمر المتقدم/ـة على 25 عاما للحاصلين على مؤهل البكالوريوس، و27 عاما لحملة الماجستير، وذلك أثناء التقديم على البرنامج.

وأوضحت الهيئة، أنه يشترط أيضا للقبول ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية، والاختبارات التي تُقدمها الهيئة، واجتياز الفحص الطبي، واجتياز مرحلة الاعتماد والتدقيق، إضافة إلى إتقان اللغة الإنجليزية، مؤكدة أن القبول سيكون بالأفضلية.

كما أن الملتحقين في البرامج سيحصلون على مزايا، تشمل مكافأة شهرية، إلى جانب التأمين الطبي للمتدربين.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المهتمين إلى الاطلاع على اشتراطات القبول، ومزيد من المعلومات حول البرنامجين خلال زيارة صفحة برامج «حديثي التخرج» المتاحة عبر موقعها الالكتروني. مؤكدة أن التقديم متاح الآن حتى انتهاء المدة المحددة للتقديم بتاريخ 29 يونيو 2024.