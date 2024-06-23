شكرا لقرائتكم خبر شركة تابعة لـ«مسك»توقع عقد توريد بـ225 مليونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة تابعة لشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة «مسك»، عقد توريد منتجات بقيمة 225 مليون ريال.

وأوضحت شركة مسك في بيان على موقع تداول أنه تم توقيع العقد النهائي للشركة التابعة لها بدولة الإمارات العربية المتحدة (شركة الشرق الوسط للكابلات المتخصصة - مسك - رأس الخيمة ذ م م) مع شركة المشروع المشترك الذي يضم شركة الإنشاءات البترولية الوطنية وشركة سايبم إس. بي. إيه، بدولة الإمارات لتوريد منتجات متنوعة وبقيمة 60 مليون دولار (225 مليون ريال).

وأشارت الشركة إلى أن مدة العقد المتوقعة 18 شهرا، حيث تعتمد المدة على جدول التوريدات المستلمة من شركة المشروع المشترك، مبينة أنه يصعب تحديد القيمة بدقة لأن العقد لا يعد عقدا حصريا لشركة مسك، وسيتم الاعتراف بالإيراد وصافي الدخل بناء على جداول التوريد المستلمة من شركة المشروع المشترك.

وذكرت أن بنود الاتفاقية تحتوي على عدد من الشروط والأحكام التي تنظم عملية التوريد وكميات التوريد، مشيرة إلى أن هذا العقد لا يعد عقدا حصريا لشركة مسك، حيث يحق لشركة المشروع المشترك تعيين موردين آخرين على قيمة العقد نفسها.

وأفادت بأنه لا يمكن قياس الأثر المالي بدقة نظرا لأن العقد غير حصري وسيتم الإعلان عن الأثر المالي لاحقا وعن أي تطورات جوهرية بهذا الخصوص في حينه، مشيرة إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة.

يذكر أنه تم توقيع العقد في 19 يونيو الحالي، فيما تمت ترسية العقد بنهاية مايو الماضي.