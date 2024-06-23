إطلاق إصدار يونيو لمنتج «صح» بعائد 5.55%

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وتنتهي فترة الاشتراك غدا، وسيتم التخصيص 9 يوليو، فيما ستكون فترة الاسترداد من 14 يونيو حتى 17 يوليو، وسيتم دفع مبالغ الاسترداد في 21 يوليو، ويبلغ الحد الأدنى لصك واحد ألف ريال، والأعلى 200 صك بمبلغ 200 ألف ريال.
وتم تخصيص منتج صح للأفراد بعوائد مجزية يتم طرحها بشكل شهري حسب تقويم الإصدارات، وتكون فترة الادخار لمدة سنة واحدة بعائد ثابت وتصرف الأرباح المستحقة بنهاية عمر الصك (تاريخ الاستحقاق).
والمنتج مخصص للسعوديين والسعوديات من الأفراد فقط ممن هم فوق عمر 18 سنة، شرط أن يمتلك المشترك حسابا في إحدى المؤسسات المالية (شركة الأهلي المالية، شركة الجزيرة للأسواق المالية، شركة الإنماء للاستثمار، البنك السعودي الأول، وشركة الراجحي المالية).
ويتميز المنتج بأنه يوفر عوائد مجزية، ومدعوم حكوميا، وذو مخاطر منخفضة، إضافة إلى سهولة الاشتراك، ولا يوجد قيود على الاسترداد، كما أنه دون رسوم.
يذكر أن منتج صح للصكوك الحكومية والمخصص للأفراد، هو عبارة عن أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية صادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من خلال وزارة المالية، ويتم الترتيب لها من خلال المركز الوطني لإدارة الدين.
ويأتي إطلاق منتج «صح» ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية السعودية 2030) الهادفة إلى رفع معدلات الادخار بين الأفراد من خلال تحفيزهم على استقطاع جزء من دخلهم بشكل دوري وتخصيصه للادخار، إضافة إلى زيادة المعروض من المنتجات الادخارية، وإثراء الثقافة المالية والتوعية بأهمية الادخار وفوائده للتخطيط لأهداف مستقبلية.
إصدار يونيو لمنتج «صح»
- بداية الاشتراك في الإصدار 23 يونيو (10 صباحا).
- نهاية الاشتراك في الإصدار 25 يونيو 2024 (3 مساء).
- عائد الصك 5.55%.
- قيمة الصك الواحد 1000 ريال.
- الحد الأدنى للاشتراك 1000 ريال.
- الحد الأعلى للاشتراك 200 ألف ريال.
- تاريخ الاستحقاق سنة ميلادية.
- المؤسسات المالية الموفرة لخدمة الاشتراك: شركة الأهلي المالية، شركة الراجحي المالية، شركة الجزيرة للأسواق المالية، شركة الأول للاستثمار، وشركة الإنماء للاستثمار.
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