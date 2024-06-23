اسمنت ينبع واسمنت المنطقة الجنوبية يقيمان جدوى اندماجهما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركتا اسمنت ينبع واسمنت المنطقة الجنوبية مذكرة تفاهم لتقييم جدوى اندماجهما.

وأوضحت اسمنت ينبع واسمنت المنطقة الجنوبية على موقع تداول أمس، أنهما وقعا مذكرة تفاهم غير ملزمة لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

وأشاراتا إلى أنه ستقوم الشركتان ببدء عملية التحقق وفحص النواحي العملية والفنية والمالية والقانونية والاكتوارية والدخول في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط لعملية الاندماج المقترحة.

وأفادت الشركتان أنه ينتهي العمل بمذكرة التفاهم بتوقيع الشركتين على اتفاقية الاندماج أو بعد انقضاء 12 شهرا من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم، أيهما أسبق.

ولفتتا إلى أنه يمكن تمديد مذكرة التفاهم بموافقة الشركتين المشتركة، كما يمكن لأي من الطرفين إنهاء مذكرة التفاهم بتوجيه إخطار خطي إلى الطرف الآخر بهذا الخصوص وذكرتا أن عملية الاندماج المقترحة تعد مشروطة باكتمال عمليات التحقق والفحص بما يتوافق مع متطلبات كافة الأطراف ذات العلاقة، وبشرط الاتفاق على الشروط والأحكام النهائية لاتفاقية الاندماج، وبشرط الحصول على الموافقات النظامية للجهات المختصة وموافقة الجمعيات العامة لكل من الشركتين، مبينتين أن الدخول في مذكرة التفاهم لا يعني بأن الشركتين ستوافقان على عملية الاندماج المقترحة.

وأشارت الشركتان إلى أنهما ستستمران بإعلان أي تطورات جوهرية بشأن عملية الاندماج المقترحة وحسب القوانين والتعليمات ذات العلاقة.

وبينتا أنه أثناء ذلك، تعتزم شركة اسمنت المنطقة الجنوبية واسمنت ينبع الاستمرار بممارسة أعمالهما حسب المعتاد.

ويعد صندوق الاستثمارات العامة من كبار الملاك في الشركتين حيث يمتلك 10% من أسهم اسمنت ينبع، و37.43 % من أسهم اسمنت الجنوبية.

يذكر أن قطاع الأسمنت السعودي شهد أخيرا استحواذ شركة اسمنت القصيم على اسمنت حائل، كما وقعت اسمنت المدينة في نوفمبر 2022، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع اسمنت أم القرى، لبدء المناقشات بشأن صفقة مبادلة أوراق مالية تستحوذ بموجبها اسمنت المدينة على جميع الأسهم المصدرة في اسمنت أم القرى.