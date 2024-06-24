الاقتصاد

5 مليارات تدفع الأسهم لتخطي 11,700 نقطة

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

سجلت سوق الأسهم أمس (الأحد) مكاسب قوية بنسبة 2% في نهاية تداولات أول جلسة بعد عطلة عيد الأضحى على مدار الأسبوع الماضي.

وارتفع المؤشر «تاسي» بنسبة 2.01% أو 231 نقطة إلى مستوى 11,729 نقطة، مستفيداً من العوامل الداعمة سواء ارتفاعات الأسواق العالمية في الأسبوع الماضي، أو البيانات الاقتصادية، إضافة إلى صعود أسعار النفط.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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