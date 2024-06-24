شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 20,7 مليار جنيه حجم الاستثمارات لقناة السويس خلال خطة 2023/ 2024 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير لها عن توجيه استثمارات بقيمة 20,7 مليار جنيه لقناة السويس خلال خطة عام 23/2024.

وعن عدد المشروعات التنموية بمحافظة بورسعيد أوضح التقرير أنه يصل إلى 192 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة بورسعيد بخطة عام 23/2024 تبلغ 31,2 مليار جنيه، بنسبة زيادة 6% عن خطة 22/2023.

وأشار التقرير إلى ان حجم الاستثمارات لقطاع الموارد المائية والري بقيمة 5,8 مليار جنيه، وتبلغ استثمارات قطاع الإسكان 2 مليار جنيه، ويخص قطاع التعليم العالي 934 مليون جنيه، وقطاع الصحة 493 مليون جنيه، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة مليار جنيه.

وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 46 مشروعا تنمويا في مجال الإسكان بمحافظة بورسعيد وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه نحو 587,6 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، علاوة على تنفيذ 20 مشروعا في مجال التعليم العالي منها استكمال إنشاء جامعة بورسعيد الأهلية، واستكمال الجامعة التكنولوجية.

وأشار التقرير إلى رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الانسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع، موضحة أن هذه المباديء تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا.