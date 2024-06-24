شكرا لقرائتكم خبر عن «متطورة» تتسلم توزيع أرباح نقدية من «طاقة» عن عام 2023 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة استلامها توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2023م من شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) بواقع (0.30) ريال عن كل سهم.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، تملك الشركة السعودية للصناعات المتطورة في (طاقة) 16,874,997 سهما والتي تمثل ما نسبته (2,35%) من رأس المال.
ويبلغ نصيب الشركة السعودية للصناعات المتطورة من تلك التوزيعات 5,062,499.10 ريال.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، تملك الشركة السعودية للصناعات المتطورة في (طاقة) 16,874,997 سهما والتي تمثل ما نسبته (2,35%) من رأس المال.
ويبلغ نصيب الشركة السعودية للصناعات المتطورة من تلك التوزيعات 5,062,499.10 ريال.