الاقتصاد

«متطورة» تتسلم توزيع أرباح نقدية من «طاقة» عن عام 2023

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة للصناعات المتطورة استلامها توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2023م من شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) بواقع (0.30) ريال عن كل سهم.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، تملك الشركة السعودية للصناعات المتطورة في (طاقة) 16,874,997 سهما والتي تمثل ما نسبته (2,35%) من رأس المال.
ويبلغ نصيب الشركة السعودية للصناعات المتطورة من تلك التوزيعات 5,062,499.10 ريال.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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