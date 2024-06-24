شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين إبراهيم المعجل رئيسا لمجلس إدارة «بدجت السعودية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) تعيين د. إبراهيم المعجل رئيسا لمجلس الإدارة، وعبدالوهاب البتيري، نائبا لرئيس المجلس، وتعيين أمين سر المجلس.

ووفقا لبيانات تداول، كان اجتماع اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة يوم الخميس 23-05-2024م الموافق 15-11-1445هـ شهد انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) للدورة الجديدة والتي بدأت أعمالها اعتباراً من 21-06-2024م ولمدة أربع سنوات تنتهي في 20-06-2028م.

وقرر المجلس تشكيل لجان المراجعة، والترشيحات والمكافآت، واللجنة التنفيذية، وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية، ومجموعة تداول السعودية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.