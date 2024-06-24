شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «صادرات» ترفض الموافقة على بنود الاجتماع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) نتائج الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) المنعقد مساء أمس الأحد.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: عدم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في: 31-12-2023م.
وشملت النتائج: عدم الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في: 31-12-2023م.
وتضمنت النتائج: عدم الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في: 31-12-2023م.
ومن ضمن النتائج: الامتناع عن تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من عام 2025م، وتحديد أتعابه.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: عدم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في: 31-12-2023م.
وشملت النتائج: عدم الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في: 31-12-2023م.
وتضمنت النتائج: عدم الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في: 31-12-2023م.
ومن ضمن النتائج: الامتناع عن تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من عام 2025م، وتحديد أتعابه.