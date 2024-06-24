شكرا لقرائتكم خبر عن 12.4 % ارتفاعا بالصادرات السعودية غير البترولية في أبريل والان نبدء بالتفاصيل

انخفاض الصادرات البترولية

36% ارتفاعا في الميزان التجاري

الصادرات غير البترولية

الصين الشريك الرئيس للمملكة

ميناء الدمام

الدمام - شريف احمد - سجلت الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) ارتفاعا بنسبة 12.4% في شهر أبريل الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، في حين ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) إلى 1.6%.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاء، ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 56.4% في نفس الفترة، فيما انخفضت الصادرات السلعية في شهر أبريل 2024م بنسبة 1.0% عن الشهر المماثل من العام الماضي.جاء انخفاض الصادرات السلعية نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 4.2%، فيما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 80.6% في شهر أبريل 2023م إلى 78.0% في شهر أبريل الماضي.وعلى صعيد الواردات، فقد انخفضت في شهر أبريل 2024م بنسبة 1.3 %، وعند النظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 0.5% عن شهر أبريل 2023م. وبالمقارنة مع الشهر السابق مارس 2024م فقد انخفضت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 1.7 %.وانخفضت قيمة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير بنسبة 6.3%، كذلك انخفضت قيمة الواردات بنسبة 17.4%، بينما سجل الميزان التجاري السلعي ارتفاعاً بنسبة 36% بالمقارنة مع مارس 2024م.وارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير إلى الواردات في شهر أبريل 2024م، إذ بلغت 37.1% مقابل 32.6% في شهر أبريل 2023م: وذلك نتيجة للارتفاع في الصادرات غير البترولية إذ بلغ (12.4%) والانخفاض في الواردات والذي بلغ (1.3%) خلال هذه الفترة.وتعد "اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما" من أهم سلع الصادرات غير البترولية إذ شكلت 26.2% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وقد ارتفعت عن شهر أبريل 2023م بنسبة 20.5%، تليها "منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها" (تمثل 25.7% من إجمالي الصادرات غير البترولية) والتي انخفضت بنسبة 13.8% عن شهر أبريل 2023م.في المقابل كانت أهم السلع المستوردة "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" والتي تشكل 26.6% من إجمالي الواردات، وقد ارتفعت بنسبة 32.4% عن شهر أبريل 2023م، ثم معدات النقل وأجزاؤها وهي تشكل 11.7% من إجمالي الواردات، والتي انخفضت بنسبة 24.5% عن شهر أبريل 2023م.وتعد الصين الوجهة الرئيسة لصادرات السعودية والتي شكلت ما نسبته 16.6% من إجمالي الصادرات في شهر أبريل 2024م، تليها اليابان (9.2% من إجمالي الصادرات) ثم الهند (8.1% من إجمالي الصادرات).وكان كلّ من كوريا الجنوبية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وبولندا، ومملكة البحرين، وماليزيا، وسنغافورة، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر ما نسبته %65.6% من إجمالي الصادرات.وتحتل الصين المرتبة الأولى لواردات المملكة والتي شكلت ما نسبته 22.4% من إجمالي الواردات في شهر أبريل 2024م، تليها الولايات المتحدة الأمريكية (بنسبة %8.3 من إجمالي الواردات) ثم الهند (بنسبة 6.6% من إجمالي الواردات).وكانت كل من الإمارات العربية المتحدة، وألمانيا، وسويسرا، وإيطاليا، واليابان، وفيتنام، ومصر، من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر ما نسبته %62.2% من إجمالي الواردات.ويُعد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة والتي تعادل 29.7% من إجمالي الواردات في شهر أبريل 2024م، تليها المنافذ الرئيسة الأخرى وهي: ميناء جدة الإسلامي بنسبة 18.4%، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 14.3 %، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بنسبة 7.6%، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 5.9%.وشكّلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 76.0% من إجمالي الواردات السلعية للمملكة.