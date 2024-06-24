شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء.. إدراج وبدء تداول أسهم «يقين المالية» في السوق الموازية والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية