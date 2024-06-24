الاقتصاد

الأربعاء.. إدراج وبدء تداول أسهم «يقين المالية» في السوق الموازية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول إدراج وبدء تداول أسهم شركة يقين المالية في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الأربعاء 20/12/1445هـ الموافق 26/06/2024م.
ووفقا لبيانات تداول، ستدرج شركة يقين المالية في السوق الموازية "نمو" برمز تداول 9602 وبالرمز الدولي SA1620K4M113.

ونوهت بأن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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