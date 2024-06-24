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شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء.. إدراج وبدء تداول أسهم «يقين المالية» في السوق الموازية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول السعودية إدراج وبدء تداول أسهم شركة يقين المالية في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الأربعاء 20/12/1445هـ الموافق 26/06/2024م.
ووفقا لبيانات تداول، ستدرج شركة يقين المالية في السوق الموازية "نمو" برمز تداول 9602 وبالرمز الدولي SA1620K4M113.
ونوهت بأن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
ووفقا لبيانات تداول، ستدرج شركة يقين المالية في السوق الموازية "نمو" برمز تداول 9602 وبالرمز الدولي SA1620K4M113.
ونوهت بأن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.