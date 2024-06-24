شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج وبدء تداول أسهم «نفط الشرق» في السوق الموازية.. غدا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول السعودية إدراج وبدء تداول أسهم شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الثلاثاء 19/12/1445هـ الموافق 25/06/2024م.
ووفقا لبيانات تداول، ستدرج أسهم شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية برمز تداول 9605 وبالرمز الدولي SA16301KM2H2.
ونوهت بأن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
ووفقا لبيانات تداول، ستدرج أسهم شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية برمز تداول 9605 وبالرمز الدولي SA16301KM2H2.
ونوهت بأن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.