الاقتصاد

إدراج وبدء تداول أسهم «نفط الشرق» في السوق الموازية.. غدا

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج وبدء تداول أسهم «نفط الشرق» في السوق الموازية.. غدا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول إدراج وبدء تداول أسهم شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الثلاثاء 19/12/1445هـ الموافق 25/06/2024م.
ووفقا لبيانات تداول، ستدرج أسهم شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية برمز تداول 9605 وبالرمز الدولي SA16301KM2H2.
ونوهت بأن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا