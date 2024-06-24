شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج وبدء تداول أسهم «نفط الشرق» في السوق الموازية.. غدا والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيانات تداول، ستدرج أسهم شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية برمز تداول 9605 وبالرمز الدولي SA16301KM2H2.

ونوهت بأن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%. الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول السعودية إدراج وبدء تداول أسهم شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الثلاثاء 19/12/1445هـ الموافق 25/06/2024م.ووفقا لبيانات تداول، ستدرج أسهم شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية برمز تداول 9605 وبالرمز الدولي SA16301KM2H2.ونوهت بأن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.