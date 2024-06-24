شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مؤشر سوق الأسهم السعودية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، بنسبة 0.3%، ليصل إلى 11689 نقطة، وبتداولات بلغت 167.868 مليون ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 6.976 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.116 تريليون ريال. انخفاض أسهم 118 شركة انخفضت أسهم 118 شركة في مستهل تعاملات اليوم، فيما ارتفعت 81، من بين 238 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الباحة، ورسن، والوطنية للتعليم، وأنعام القابضة، وسلامة، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، التعاونية، وبوبا العربية، وأكوا باور، والرياض، وذيب، الأكثر انخفاضا.