شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 24-6-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغول الإثنين، 24 يونيو 2024 11:01 ص

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الإثنين 24-6-2024 فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري سعر 12.29جنيه للشراء، و13.22جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.30جنيه للشراء، و13.22جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى 12.20جنيه للشراء. 13.22جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية 12.30جنيه للشراء. 13.22جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك مصر سعر الريال القطرى فى بنك مصر 12.23جنيه للشراء. 13.23جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي 12.30جنيه للشراء. 13.22جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني 12.27جنيه للشراء. 13.21جنيه للبيع.



يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز