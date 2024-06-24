شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.1 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 27166 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 33366 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 11738 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 6122 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 8843 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 2684 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمي لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهما: الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، وسيتي للتحاليل الطبية.

أعلنت شركات مجموعة كليوباترا القابضة، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والنعيم القابضة للاستثمارات، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأحد، إذ اشترت الأولى 150 ألف سهم، والثانية 500 ألف سهم، والثالثة 420 ألف سهم، والرابعة 103 آلاف سهم.

فيما باعت شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بيع 10 ملايين سهم بسعر السوق، لتبيع كامل ما بحوزة أسهم خزينة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، ودايس للملابس الجاهزة، والعامة لصناعة الورق-راكتا، والعالمية للاستثمار والتنمية، والمطورون العرب القابضة عدد 749.2 ألف سهم، 500 ألف سهم، 1.7 مليون سهم، 59.5 ألف سهم، 630.3 ألف سهم، 38.2 مليون سهم، على التوالي.

فيما باع مجلس إدارة شركتا بالم هيلز للتعمير، وديجتايز للاستثمار والتقنية عدد 250 ألف سهم، 300 ألف سهم، على التوالي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية، موافقة مجلس الإدارة على العرض المقدم من الدكتور علاء أحمد عبد المقصود عرفة للاستحواذ على كامل الأسهم المملوكة لشركة جيتكس في شركة بيرد جروب (الإنجيلزية)، والتي تمثل نسبة 98.15% من أسهم الشركة الإنجيليزية.