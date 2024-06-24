شكرا لقرائتكم خبر عن البترول البحرية تنهى تنفيذ أعمال مشروع رأس العش لتوصيل ونقل الخام بالحقول الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة خدمات البترول البحرية إحدى شركات قطاع البترول المصري إنهاء الأعمال البحرية بمشروع تنمية الحقول الجنوبية (المرحلة الأولى ) لشركة بترول خليج السويس (جابكو) بمنطقة رأس العش.

ونفذت شركة خدمات البترول البحرية أعمال إنزال خط بحري بقطر 18 بوصة للربط بين المنصتين البحريتين "رأس العش وشعب علي"، وذلك لتوصيل ونقل الزيت الخام بالحقول الجنوبية لشركة بترول خليج السويس جابكو بمنطقة رأس العش.

وتمكنت الشركة بفضل فريقها المؤهل والمتخصص، من تنفيذ هذا المشروع الإستراتيجي وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، بواسطة الوحدات البحرية المتطورة المملوكة للشركة، البارج 12 والمجهز بأحدث التقنيات العالمية للقيام بأعمال إنزال الخطوط البحرية، والوحدة البحرية مايو المتخصصة في العمل بالمياه العميق، بالإضافة إلى الوحدات المساعدة .

يذكر أن المشروع يستهدف تحسين كفاءة الإنتاج وزيادة القدرة التشغيلية للمنطقة، ودعم الإنتاج اليومي لشركة بترول خليج السويس (جابكو) من الزيت الخام في الحقول الجنوبية.

ويمثل إنهاء أعمال هذا المشروع الاستراتيجي تعزيزاً من قدرات وخبرات شركة PMS الفنية، وسيساهم في تحقيق رؤيتها لتوسيع أنشطتها وتعزيز مكانتها الرائدة في السوق المحلي والإقليمي.