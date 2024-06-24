شكرا لقرائتكم خبر عن «تداول السعودية» تعلن صيانة المؤشرات للربع الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول السعودية تحديث الأسهم الحرة لجميع المصدرين المدرجين في السوق الرئيسية والسوق الموازية (نمو) وذلك من بداية التداول في يوم الأحد 24/12/1445هـ الموافق 30/06/2024م.

ونوهت بإضافة أسهم 9 شركات إلى مؤشرات السوق، وهي:

1. شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه، مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر الرعاية الصحية.

2. شركة مياهنا، مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر المرافق العامة.

3. الشركة السعودية لحلول القوى البشرية، مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر الخدمات التجارية والمهنية.

4. شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية، مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر السلع الرأسمالية.

5. شركة رسن لتقنية المعلومات، مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر التأمين.

6. شركة كومل، مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى).

7. شركة محمد هادي الرشيد وشركاه، مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى).

8. شركة ميرال للعيادات الطبية، مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى).

9. شركة الأفق التعليمية، مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى).