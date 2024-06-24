شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستثمر إيلون ماسك ثروته الضخمة البالغة 214 مليار دولار؟ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد المليادرير الأمريكي إيلون ماسك على صدارته في قائمة أثرى أثرياء العالم حيث تعد شركة "تسلا" الاستثمار الأكثر شهرة لماسك التي يمتلك فيها حاليًا أسهمًا يبلغ مجموعها حوالي 77 مليار دولار، وفق ما ذكر موقع جو بانكينج. والسؤال الأهم الآن هو: كيف يستثمر إيلون ماسك ثروته الضخمة البالغة 214 مليار دولار؟
كان قرار ماسك بالاستثمار في شركة تسلا في ذلك الوقت يهدف إلى بناء مستقبل أفضل بقدر ما كان يهدف إلى إنشاء عمل مربح.
ولا يزال يحتفظ بنسبة كبيرة من صافي ثروته في الشركة حتى اليوم، لأنه لا يزال يؤمن بمهمة تسلا.
وفي حين تعمل تسلا على بناء مستقبل أكثر استدامة تساعد سبيس إكس في إدخال الجيل التالي من السفر إلى الفضاء.
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وقد يعتقد كثيرون أن الانتقال ما بين الأعمال ما بين شركة سيارات إلى شركة تصنيع المركبات الفضائية يشكل مخاطرة كبيرة ولكن ماسك لا يرى ذلك.
ويعتبر ماسك أن قبول مستوى معين من المخاطرة يمكن أن يكون خطوة مهمة نحو بناء الثروة.
دفع ماسك ما يقرب من 44 مليار دولار لشراء موقع التواصل الاجتماعي الشهير في عام 2022.
وبعد بضع سنوات فقط يقدر المحللون أن قيمة حصة ملكية ماسك انخفضت إلى 8.4 مليار دولار.
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وقال ماسك إنه استثمر في تويتر لأنه يؤمن "بإمكاناته كمنصة لحرية التعبير في جميع أنحاء العالم"وهذا يجعل هذه الصفقة مثالاً آخر على استثمار الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لبناء المستقبل الذي يؤمن به.
وقال محللون إن استحواذ ماسك على تويتر هو مثال جيد أيضًا على المخاطر السلبية في فلسفته الاستثمارية فهو يحب شراء أو إنشاء شركات يعتقد أنها يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في المستقبل لكن هذا لا ينجح دائمًا وعندما لا ينجح، يمكن أن تكون الخسائر كبيرة.
وتقول التقديرات أن تسلا تمتلك 11510 بيتكوين وسبيس إكس 8290 وحدة بيتكوين. وبالأسعار الحالية، فإن هذا يزيد قليلاً عن 750 مليون دولار من البيتكوين لشركة تسلا وأكثر من 540 مليون دولار لشركة سبيس إكس.
ويرى ماسك إن الدولار "لن يساوي شيئًا" إذا استمر الدين الأمريكي في الارتفاع وهذه هي الحجة نفسها التي يسوقها العديد من أنصار البيتكوين المتحمسين مما يدل على أن ماسك يعتقد أن المستقبل الذي تقوده الأصول الرقمية يمكن أن يكون القادم.
أسهم ماسك في «تسلا»دفع ماسك في البداية 6.35 مليون دولار مقابل حوالي 16% من الشركة في عام 2004 وهو عائد ليس سيئًا على الاستثمار لمدة 20 عامًا.
كان قرار ماسك بالاستثمار في شركة تسلا في ذلك الوقت يهدف إلى بناء مستقبل أفضل بقدر ما كان يهدف إلى إنشاء عمل مربح.
ولا يزال يحتفظ بنسبة كبيرة من صافي ثروته في الشركة حتى اليوم، لأنه لا يزال يؤمن بمهمة تسلا.
استثمار ماسك في «سبيس اكس»تعد "سبيس اكس" ثاني أكبر استثمار لماسك حيث تقدر حصته في سبيس إكس حاليًا بنحو 71 مليار دولار.
وفي حين تعمل تسلا على بناء مستقبل أكثر استدامة تساعد سبيس إكس في إدخال الجيل التالي من السفر إلى الفضاء.
اقرأ أيضاً: 16 مليار دولار.. أسباب انكماش ثروة إيلون ماسك
وقد يعتقد كثيرون أن الانتقال ما بين الأعمال ما بين شركة سيارات إلى شركة تصنيع المركبات الفضائية يشكل مخاطرة كبيرة ولكن ماسك لا يرى ذلك.
ويعتبر ماسك أن قبول مستوى معين من المخاطرة يمكن أن يكون خطوة مهمة نحو بناء الثروة.
امتلاك ماسك لشركة «إكس»ويأتي الاستثمار الأكبر التالي الذي يستثمره ماسك في شركة "إكس"، صاحبة المنصة المعروفة سابقًا باسم تويتر.
دفع ماسك ما يقرب من 44 مليار دولار لشراء موقع التواصل الاجتماعي الشهير في عام 2022.
وبعد بضع سنوات فقط يقدر المحللون أن قيمة حصة ملكية ماسك انخفضت إلى 8.4 مليار دولار.
اقرأ أيضاً: موكيش أمباني مهدد بفقد لقب "أغنى رجل في آسيا" لصالح غريمه أداني
وقال ماسك إنه استثمر في تويتر لأنه يؤمن "بإمكاناته كمنصة لحرية التعبير في جميع أنحاء العالم"وهذا يجعل هذه الصفقة مثالاً آخر على استثمار الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لبناء المستقبل الذي يؤمن به.
وقال محللون إن استحواذ ماسك على تويتر هو مثال جيد أيضًا على المخاطر السلبية في فلسفته الاستثمارية فهو يحب شراء أو إنشاء شركات يعتقد أنها يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في المستقبل لكن هذا لا ينجح دائمًا وعندما لا ينجح، يمكن أن تكون الخسائر كبيرة.
استثمارات أخرىكما يمتلك ماسك نحو 3.3 مليار دولار من أسهم شركة "بورينج" وقد بدأ العمل بفكرة بناء خيارات نقل آمنة وسريعة ومنخفضة التكلفة عبر الأنفاق وكان مشروع فيجاس لوب هو النجاح الأبرز الذي حققته الشركة حتى الآن. ورغم ذلك يقول مراقبون أن ماسك لن يبيع شركة بورينج.
ماسك والعملات المشفرةيمتلك ماسك أيضًا عدة أنواع من العملات المشفرة فهو يؤمن بالبيتكوين كمخزن للقيمة ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدم رضاه عن الطريقة التي تضخم بها الحكومة الفيدرالية قيمة الدولار.
وتقول التقديرات أن تسلا تمتلك 11510 بيتكوين وسبيس إكس 8290 وحدة بيتكوين. وبالأسعار الحالية، فإن هذا يزيد قليلاً عن 750 مليون دولار من البيتكوين لشركة تسلا وأكثر من 540 مليون دولار لشركة سبيس إكس.
ويرى ماسك إن الدولار "لن يساوي شيئًا" إذا استمر الدين الأمريكي في الارتفاع وهذه هي الحجة نفسها التي يسوقها العديد من أنصار البيتكوين المتحمسين مما يدل على أن ماسك يعتقد أن المستقبل الذي تقوده الأصول الرقمية يمكن أن يكون القادم.